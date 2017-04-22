Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым во втором туре мемориала Гашимова

Российский гроссмейстер Сергей Карякин разошёлся миром с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым во втором туре традиционного шахматного турнира памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

В других партиях ещё один россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с азербайджанцем Теймуразом Раджабовым, украинец Павел Эльянов обыграл Пенталу Харикришну из Индии, Веселин Топалов, представляющий Болгарию, нанёс поражение поляку Радославу Войташеку, а Майкл Адамс из Великобритании сыграл вничью с американцем Уэсли Со.

Шахматы. Мемориал Вугара Гашимова. Шамкир, Азербайджан

После второго тура

1. Павел Эльянов (Украина) — 2.

2-3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Веселин Топалов (Болгария) — по 1,5.

4-6.Сергей Карякин (Россия), Майкл Адамс (Великобритания), Владимир Крамник (Россия) — по 1.

7-10. Пентала Харикришна (Индия), Радослав Войташек (Польша), Уэсли Со (США), Теймураз Раджабов (Азербайджан) — по 0,5.