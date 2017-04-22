Карлсен сыграл вничью с Вашье-Лагравом в последнем туре Супертурнира в Германии

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в заключительном туре Супертурнира в Германии, который проходил параллельно в двух городах: Карлсруэ и Баден-Бадене. Все остальные партии также завершились миром.

Победу на турнире ещё в шестом туре досрочно одержал армянин Левон Аронян, который обыграл китаянку Хоу Ифань, в результате чего набрал 5 очков и обеспечил себе первое место, несмотря на результаты последнего тура.

Шахматы. Супертурнир. Карлсруэ и Баден-Баден, Германия

Итоговая классификация

1. Левон Аронян (Армения) — 5,5.

2-3. Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США) — по 4 очка.

4-6. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Аркадий Найдич (Азербайджан), Хоу Ифань (Китай) — по 3,5.

7-8. Георг Майер (Германия) и Маттиас Блюбаум (Германия) — по 2.