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Биатлонистка Акимова получила премию правительства Чувашии

22 апреля 2017, суббота. 23:32. Другие

Российская биатлонистка Татьяна Акимова получила премию правительства Республики Чувашия за бронзовую медаль, завоёванную на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, которая досталась ей за третье место в смешанной эстафете 9 февраля.

Спортсменка получит 75 тыс. рублей, а её тренер, Анатолий Акимов — 37,5 тыс. рублей. Помимо этого, Акимова будет получать ежемесячную стипендию, сообщает Национальное телевидение Чувашии.

До этих пор лучшим результатом Акимовой было золото Всемирной Универсиады в Трентино в 2013 году, которое она завоевала также в смешанной эстафете.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Татьяна Акимова
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