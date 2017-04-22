Биатлонистка Акимова получила премию правительства Чувашии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова получила премию правительства Республики Чувашия за бронзовую медаль, завоёванную на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, которая досталась ей за третье место в смешанной эстафете 9 февраля.

Спортсменка получит 75 тыс. рублей, а её тренер, Анатолий Акимов — 37,5 тыс. рублей. Помимо этого, Акимова будет получать ежемесячную стипендию, сообщает Национальное телевидение Чувашии.

До этих пор лучшим результатом Акимовой было золото Всемирной Универсиады в Трентино в 2013 году, которое она завоевала также в смешанной эстафете.