Винер-Усманова: никогда не собиралась занимать министерское место

Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова прокомментировала слухи о том, что осенью могла занять пост министра спорта РФ вместо ушедшего на повышение Виталия Мутко.

«Это домыслы ваших коллег-журналистов. Никогда не вела переговоров на эту тему и не собиралась занимать министерское место. Я люблю творческую работу. Мне, дочери художника, внучке скрипача, важно быть в творчестве, в процессе. Я учитель, у которого в гороскопе написано: успех в жизни благодаря любви к детям. У меня есть возможность быть хорошим тренером и нет желания менять свою профессию. Конечно, организационными делами я тоже занимаюсь, но лишь потому, что надо. Сначала надо организовать некий процесс, чтобы потом спокойно творить», — приводят слова Винер-Усмановой «Аргументы и факты».