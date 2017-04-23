Соловьёв: уверен, наша конкуренция внутри группы поднимет танцы на льду за сезон

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в дуэте с Екатериной Бобровой, приветствовал переход танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в группу тренера Александра Жулина.

«Я уверен, наша конкуренция внутри группы только поднимет танцы на льду всего за один сезон», – написал Соловьев на своей странице в «Инстаграме».

Соловьёв и Кацалапов – олимпийские чемпионы Игр-2014 в Сочи в команде. На той же Олимпиаде Кацалапов в паре с Еленой Ильиных завоевал бронзовую медаль в соревновании танцоров, но сразу после Игр дуэт распался.