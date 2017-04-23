Захаров — четвёртый в прыжках с трёхметрового трамплина на этапе МС в Канаде

Британец Джек Ло победил в прыжках с трёхметрового трамплина на этапе Мировой серии по прыжкам в воду в Уинсоре. Олимпийский чемпион Игр 2012 года в Лондоне россиянин Илья Захаров показал четвёртый результат. Среди женщин в прыжках с вышки победила китаянка Сы Яцзе, а в миксте на трёхметровом трамплине первенствовали китаянки Лянь Цзе и Лянь Цзюньцзе.

Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Уинсор, Канада



Мужчины. Трёхметровый трамплин

1. Джек Ло (Великобритания) — 567,15.

2. Се Сыи (Китай) — 528,50.

3. Цао Юань (Китай) — 500,50.

4. Илья Захаров (Россия) — 488,75.

Микст. Синхронные прыжки с вышки

1. Лянь Цзе/Лянь Цзюньцзе (Китай) — 344,37.

2. Меган Банфето/Венсан Рьендо (Канада) — 314,82.

3. Мелисса Ву/Домоник Бэджгуд (Австралия) — 314,04.

6. Юлия Тимошинина/Виктор Минибаев (Россия) — 299,64.

Женщины. Вышка, 10 м

1. Сы Яцзе (Китай) — 390,60.

2. Мелисса Ву (Австралия) — 384,00.

3. Жэнь Цянь (Китай) — 360,70.