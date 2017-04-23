Авербух: в прокатах у Ковтуна нет плотности, стабильности исполнения

Серебряный призёр Олимпийских игр, постановщик программ двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Илья Авербух прокомментировал выступление Максима Ковтуна на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио.

«Рассуждать о том, что конкретно не получилось у Максима Ковтуна после того или иного старта, бессмысленно. На тренировках он показывает очень хорошее катание, и я не раз был тому свидетелем, но пока Максим не может показать этот уровень на соревнованиях. Возможно, им вместе с тренером нужно пересмотреть какие-то аспекты в подготовке, например, больше нагружать его физически, потому что в прокатах Ковтуна нет плотности, стабильности исполнения.

При этом все элементы он делать умеет, может собрать в программе три четверных прыжка и приблизиться к топ-фигуристам. Он тренируется у опытного специалиста, у него есть талант, но надо работать над стабильностью, которой пока нет", — приводит слова Авербуха «Советский спорт».