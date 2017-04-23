Чемпионат Европы по дзюдо в 2018 году пройдёт в Израиле

Европейский союз дзюдо принял решение о проведении чемпионата Европы 2018 года в Израиле, сообщает Ynet News. По данным источника, соревнования пройдут либо в Тель-Авиве, либо в Иерусалиме. Соглашение о проведении турнира должно быть подписано в мае, когда президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик встретится с министром культуры и спорта Израиля Мири Регевом.

В чемпионате Европы — 2017, завершившемся в Варшаве, приняли участие 396 спортсменов из 41 страны. Сборная России заняла первое место в неофициальном общекомандном медальном зачёте.