Мужская и женская сборные России по дзюдо — в полуфинале ЧЕ в Польше

Мужская и женская сборные России по дзюдо пробились в полуфиналы командных соревнований в рамках чемпионата Европы, проходящего в Польше. В предварительных поединках мужчины одержали победу над сборными Турции и Нидерландов с одинаковым счётом 4:1. Женщины нанесли поражение турчанкам, и тоже со счётом 4:1. В полуфинале россиянки сразятся с француженками, а соперник россиян определится в матче Азербайджан – Франция.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава, Польша

Мужчины. Командные соревнования

Россия — Турция — 4:1.

Россия — Нидерланды — 4:1.

Женщины. Командные соревнования

Россия — Турция — 4:1.