Команда Архипова выиграла мужской чемпионат России по кёрлингу

Сегодня, 23 апреля, команда скипа Евгения Архипова одержала победу над командой скипа Андрея Ерёмина со счётом 6:5 в финале мужского чемпионата России. В матче за третье место команда Артура Али нанесла поражение команде «Воробьёвы горы» со скипом Александром Кириковым со счётом 9:6. Финальные соревнования чемпионата России проходили в Сочи.
Кёрлинг. Мужчины. Чемпионат России. Сочи
Финал
Команда Евгения Архипова – команда Андрея Ерёмина — 6:5.
Матч за третье место
Команда Артура Али – «Воробьёвы горы» — 9:6.