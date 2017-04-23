Понор выиграла ЧЕ по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне

Румынка Каталина Понор одержала победу в упражнениях на бревне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Клуже. Второе место и серебряная медаль достались голландке Эторе Торсдоттир, а замкнула тройку призёров ещё одна представительница Румынии Лариса Иордаче.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж, Румыния
Женщины. Бревно
1. Каталина Понор (Румыния) — 14,566.
2. Этора Торсдоттир (Нидерланды) — 14,066.
3. Лариса Иордаче (Румыния) — 13,966.
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