Каплина установила мировой рекорд в спортивном скалолазании на скорость

Россиянка Юлия Каплина одержала победу в соревнованиях на скорость на втором этапе Кубка мира по спортивному скалолазанию, проходящем в китайском Чунцине, при этом установив в полуфинале новый рекорд мира — 7,46 секунды. В финале она одолела свою соотечественницу Марию Красавину, ставшую серебряным призёром, а замкнула тройку лидеров украинка Алла Маренич.

У мужчин победу одержал россиянин Владислав Деулин. Вторым стал Станислав Кокорин, а третьим — украинец Даниил Болдырев.

Спортивное скалолазание. Кубок мира. Второй этап. Чунцин, Китай

Мужчины. Соревнования на скорость

1. Владислав Деулин (Россия) — 5,91.

2. Станислав Кокорин (Россия) — 5,96.

3. Даниил Болдырев (Украина).

Женщины. Соревнования на скорость

1. Юлия Каплина (Россия) — 7,54.

2. Мария Красавина (Россия) — 7,87.

3. Алла Маренич (Украина).