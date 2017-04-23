Каплина установила мировой рекорд в спортивном скалолазании на скорость

Россиянка Юлия Каплина одержала победу в соревнованиях на скорость на втором этапе Кубка мира по спортивному скалолазанию, проходящем в китайском Чунцине, при этом установив в полуфинале новый рекорд мира — 7,46 секунды. В финале она одолела свою соотечественницу Марию Красавину, ставшую серебряным призёром, а замкнула тройку лидеров украинка Алла Маренич.
У мужчин победу одержал россиянин Владислав Деулин. Вторым стал Станислав Кокорин, а третьим — украинец Даниил Болдырев.
Спортивное скалолазание. Кубок мира. Второй этап. Чунцин, Китай
Мужчины. Соревнования на скорость
1. Владислав Деулин (Россия) — 5,91.
2. Станислав Кокорин (Россия) — 5,96.
3. Даниил Болдырев (Украина).
Женщины. Соревнования на скорость
1. Юлия Каплина (Россия) — 7,54.
2. Мария Красавина (Россия) — 7,87.
3. Алла Маренич (Украина).