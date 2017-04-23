Мельникова победила в вольных упражнениях на ЧЕ в Клуже

Россиянка Ангелина Мельникова победила в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Клуже (Румыния). Второй стала британка Элиза Доуни, а замкнула тройку призёров представительница Нидерландов Этора Торсдоттир. Ещё одна россиянка Елена Ерёмина показала восьмой результат.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж, Румыния
Женщины. Вольные упражнения
1. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,100.
2. Элиза Доуни (Великобритания) – 14,066.
3. Этора Торсдоттир (Нидерланды) –13,700…
8. Елена Ерёмина (Россия) – 13,466.