Участник Лондонского марафона помог уставшему сопернику добраться до финиша

Участник Лондонского марафона Мэттью Риз пожертвовал своим результатом на Лондонском марафоне, чтобы помочь крайне измождённому 40-километровой дистанцией сопернику Дэвиду Уайету пересечь финишную черту. За несколько метров до финиша у Уайета буквально начали подкашиваться ноги. Риз остановился и с помощью одного из сотрудников марафона помог Дэвиду добраться до финиша.

«Я вошёл в последний поворот с мыслью, что всё почти закончено и пора ускоряться. Но затем увидел этого парня, чьи ноги подгибались. Он упал, но, когда попытался подняться, упал снова. И я подумал: «Помочь ему добраться до финиша важнее, чем не потерять несколько секунд от своего результата», — приводит слова Риза The Telegraph.