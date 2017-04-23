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Участник Лондонского марафона помог уставшему сопернику добраться до финиша

23 апреля 2017, воскресенье. 18:16. Другие

Участник Лондонского марафона Мэттью Риз пожертвовал своим результатом на Лондонском марафоне, чтобы помочь крайне измождённому 40-километровой дистанцией сопернику Дэвиду Уайету пересечь финишную черту. За несколько метров до финиша у Уайета буквально начали подкашиваться ноги. Риз остановился и с помощью одного из сотрудников марафона помог Дэвиду добраться до финиша.

«Я вошёл в последний поворот с мыслью, что всё почти закончено и пора ускоряться. Но затем увидел этого парня, чьи ноги подгибались. Он упал, но, когда попытался подняться, упал снова. И я подумал: «Помочь ему добраться до финиша важнее, чем не потерять несколько секунд от своего результата», — приводит слова Риза The Telegraph.

Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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