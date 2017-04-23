«Динамо» обыграло «Ухту» в матче 21-го тура ЧР по мини-футболу

Подмосковное «Динамо» одержало победу над «Ухтой» со счётом 8:3 в матче 21-го тура Суперлиги чемпионата России по мини-футболу.

К перерыву гости имели перевес всего в один гол, но во втором тайме прибавили и добились более существенного преимущества. В заключительном туре группового этапа «Динамо» примет дома «Прогресс», а «Ухта» сыграет на выезде с «Новой генерацией».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 21-й тур

«Ухта» (Ухта) — «Динамо» (Московская область) — 3:8 (2:3).

Голы: Богданов (17), Кузнецов (19), Костюков (46) — Сергеев (12, 21, 47), Нандо (13, 32), Сучилин (34, 40), Фукин (38).