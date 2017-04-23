Российские дзюдоисты стали серебряными призёрами командного турнира ЧЕ

Мужская сборная России по дзюдо завоевала серебряные медали командного турнира чемпионата Европы, который завершился в Варшаве (Польша). В финале россияне уступили команде Грузии со счётом 2:3. Бронзовыми призёрами стали сборные Венгрии и Украины.
Женская сборная России в малом финале за бронзовые медали проиграла команде Хорватии со счётом 1:4. Победу одержали француженки, вторыми стали дзюдоистки из Польши.
Следующий чемпионат Европы пройдет в 2018 году в Израиле.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава, Польша
Командный турнир. Мужчины
1. Грузия.
2. Россия.
3. Венгрия и Украина.
Женщины
1. Франция.
2. Польша.
3. Хорватия и Германия.
5. Россия.