Российские дзюдоисты стали серебряными призёрами командного турнира ЧЕ

Мужская сборная России по дзюдо завоевала серебряные медали командного турнира чемпионата Европы, который завершился в Варшаве (Польша). В финале россияне уступили команде Грузии со счётом 2:3. Бронзовыми призёрами стали сборные Венгрии и Украины.

Женская сборная России в малом финале за бронзовые медали проиграла команде Хорватии со счётом 1:4. Победу одержали француженки, вторыми стали дзюдоистки из Польши.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2018 году в Израиле.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава, Польша

Командный турнир. Мужчины

1. Грузия.

2. Россия.

3. Венгрия и Украина.

Женщины

1. Франция.

2. Польша.

3. Хорватия и Германия.

5. Россия.