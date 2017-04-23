Карякин проиграл Адамсу в третьем туре мемориала Гашимова

Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел поражение от британца Майкла Адамса в партии третьего тура традиционного турнира памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, который проходит в Шамкире.

В остальных партиях ещё один россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров одолел украинца Павла Эльянова, американец Уэсли Со сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком, а азербайджанец Теймураз Раджабов разошёлся миром с Пенталой Харикришной из Индии.

Шахматы. Мемориал Вугара Гашимова. Шамкир, Азербайджан

После третьего тура

1. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2,5.

2-4. Павел Эльянов (Украина), Веселин Топалов (Болгария), Майкл Адамс (Великобритания) — по 2.

5. Владимир Крамник (Россия) — 1,5.

6-10. Сергей Карякин (Россия), Пентала Харикришна (Индия), Радослав Войташек (Польша), Уэсли Со (США), Теймураз Раджабов (Азербайджан) — по 1.