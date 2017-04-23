Дида и Румокол победили в Мадридском марафоне

Эфиоп Бонса Дида и кенийка Элизабет Чепканан Румокол одержали победу в Мадридском марафоне, который имеет серебряный статус Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). У мужчин вторым финишировал ещё один представитель Эфиопии, а обладателем бронзы стал кениец Ронал Корир. У женщин серебро досталось кенийке Джоан Джепчирчир Киген, а бронза — эфиопке Бедату Хирпе.

Лёгкая атлетика. Марафон. Мадрид, Испания

Мужчины

1. Бонса Дида (Эфиопия) — 2:10.16.

2. Белете Меконен (Эфиопия) — 2:13.04.

3. Ронал Корир (Кения) — 2:13.07.

Женщины

1. Элизабет Чепканан Румокол (Кения) — 2:33.55.

2. Джоан Джепчирчир Киген (Кения) — 2:34.41.

3. Бедату Хирпа (Эфиопия) — 2:34.47.