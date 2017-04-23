Сборная России по дзюдо стала второй в общекомандном зачёте ЧЕ в Польше

Сборная России по дзюдо завоевала второе место в общекомандном зачёте чемпионата Европы, который проходил в Варшаве. Россияне завоевали две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Победу одержала сборная Франции, на счету которой три золота, три серебра и два бронзы. Третью строчку разделили между собой украинцы и грузины, которые положили себе в копилку по две золотые, одной серебряной и одной бронзовой медали.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава, Польша

Общекомандный зачёт

1. Франция — 3-3-2.

2. Россия — 2-4-4.

3. Украина и Грузия — 2-1-1.