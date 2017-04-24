Тихонов: не хочу разделять ответственность за то, во что не верю

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил мнение, что сборной России по биатлону не нужны иностранные тренеры. Ранее стало известно, что пост старшего тренера женской сборной России может занять Владимир Королькевич. После этого Тихонов заявил, что в этом случае покинет правление Союза биатлонистов России.

«Для работы со сборной командой нам не нужны иностранные специалисты, тем более на ключевых постах. Достаточно, по-моему, опыта с Пихлером, чтобы понять это. К сожалению, большинство людей доверяет лишь собственному опыту.

С мужской командой работает Рикко Гросс, чьи результаты работы с командой заставляют задавать больше вопросов, чем было до его прихода. На женскую команду приглашают Королькевича, оценку работы которого дали ещё в 2015 году – оценку неудовлетворительную.

Даже не специалистам (а специалистам тем более) кажется удивительным, что Россия вынуждена приглашать иностранцев на ключевые должности и при этом никак не укреплять свой собственный тренерский цех. Иностранцам платят деньги в разы больше, чем собственным специалистам, и ждут от них результата – ждут годами. А когда результат не приходит, со спокойной душой расстаются, и никто никакой ответственности не несёт.

Именно об этом я говорил своим коллегам по правлению, именно поэтому неизменно голосовал против по этому принципиальному вопросу, именно поэтому – раз мой голос не услышан – я намерен покинуть правление Союза биатлонистов России (СБР). Я не хочу разделять ответственность за то, во что не верю. Ну а к тем, кто верит, у меня есть лишь один вопрос – готовы ли вы в случае неудачи ещё одного приглашённого вами специалиста компенсировать расходы на его зарплату из собственных средств?» – написал Тихонов на своём сайте.