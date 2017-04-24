Сборная России уступила Швейцарии на чемпионате мира по кёрлингу в дабл-миксте

Сборная России по кёрлингу в дабл-миксте в своём втором матче на чемпионате мира в Летбридже (Канада) проиграла команде Швейцарии со счётом 5:7.

В третьем туре, который состоится 24 апреля, Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова встретятся с командой Румынии. Начало матча — в 20:15 мск.

Кёрлинг. Чемпионат мира в миксте. Летбридж, Канада

Дабл-микст. Группа Е. Второй тур

Россия – Швейцария – 5:7.

Матчи группового турнира ЧМ пройдут с 22 по 27 апреля. 16 лучших команд выйдут в 1/8 финала, встречи этой стадии и 1/4 финала запланированы на 28 апреля. Матчи за третье место и финал чемпионата мира пройдут 29 апреля.