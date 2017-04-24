Сборная Канады выиграла эстафету 4х100 м на ЧМ по эстафетному бегу в Нассау

В Нассау завершился чемпионат мира по эстафетному бегу. Среди мужчин в эстафете 4х200 метров первенствовали канадцы, а забеги 4х400 и 4х800 метров победили американцы. В женской части соревнований немки были быстрейшими в эстафете 4х100 метров, а эстафету 4х400 метров первое место заняли американки. Смешанный забег 4х400 метров выиграли представители Багамских островов.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира по эстафетному бегу. Нассау, Багамские острова
Мужчины
4х200 м
1. Канада – 1.19,42.
2. США – 1.19,88.
3. Ямайка – 1.21,09.
4х400 м
1. США – 3.02,13.
2. Ботсвана – 3.02,28.
3. Ямайка – 3.02,86.
4х800 м
1. США – 7.13,16.
2. Кения – 7.13,70.
3. Польша – 7.18,74.
Женщины
4х100 м
1. Германия – 42,84.
2. Ямайка – 42,95.
3. Китай – 43,11.
4х400 м
1. США – 3.24,36.
2. Польша – 3.28,28.
3. Ямайка – 3.28,49.
Микст. 4х400 м
1. Багамские острова – 3.14,42.
2. США – 3.17,29.
3. Ямайка – 3.20,26.