Сборная Канады выиграла эстафету 4х100 м на ЧМ по эстафетному бегу в Нассау

В Нассау завершился чемпионат мира по эстафетному бегу. Среди мужчин в эстафете 4х200 метров первенствовали канадцы, а забеги 4х400 и 4х800 метров победили американцы. В женской части соревнований немки были быстрейшими в эстафете 4х100 метров, а эстафету 4х400 метров первое место заняли американки. Смешанный забег 4х400 метров выиграли представители Багамских островов.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира по эстафетному бегу. Нассау, Багамские острова

Мужчины

4х200 м

1. Канада – 1.19,42.

2. США – 1.19,88.

3. Ямайка – 1.21,09.



4х400 м

1. США – 3.02,13.

2. Ботсвана – 3.02,28.

3. Ямайка – 3.02,86.



4х800 м

1. США – 7.13,16.

2. Кения – 7.13,70.

3. Польша – 7.18,74.

Женщины

4х100 м

1. Германия – 42,84.

2. Ямайка – 42,95.

3. Китай – 43,11.



4х400 м

1. США – 3.24,36.

2. Польша – 3.28,28.

3. Ямайка – 3.28,49.

Микст. 4х400 м

1. Багамские острова – 3.14,42.

2. США – 3.17,29.

3. Ямайка – 3.20,26.