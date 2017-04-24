Член МОК: выявлены 182 положительные допинг-пробы с Игр в Пекине и Лондоне

Член комиссии Международного олимпийского комитета по коммуникациям Ален Люнценфихтер рассказал о результатах перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне.

«На 1 апреля выявлены 182 положительные допинг-пробы с Игр в Пекине и Лондоне. 103 положительные пробы обнаружены в лёгкой атлетике и 50 — в тяжёлой атлетике. Девять спортсменов сдали положительные допинг-пробы на обеих Олимпиадах, включая пятерых белорусских спортсменов и двоих казахстанских», — написал Люнценфихтер на своей странице в сети «Твиттер».