Объявлен состав сборной России по гандболу на сбор перед матчами со Швецией

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу определился со списком игроков, которые примут участие в сборе перед квалификационным матчем чемпионата Европы с командой Швеции. Сбор в Новогорске пройдёт с 28 апреля по 2 мая. В нём примут участие 20 гандболистов. По итогам сбора тренерский штаб сборной России определит 16 игроков, которые примут участие в матчах со Швецией 3 и 6 мая.

Гандбол. Мужчины. Состав сборной России на сбор в Новогорске

Вратари: Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко, Олег Грамс (оба — «Чеховские медведи»);

правые крайние: Даниил Шишкарев («Вардар», Македония), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»);

правые полусредние: Сергей Шельменко («Мотор», Украина), Александр Котов («Чеховские медведи»), Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»);

разыгрывающий: Игорь Карлов (СКИФ);

левые полусредние: Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия), Александр Деревень («Вардар», Македония), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Шкуринский (СКИФ), Дмитрий Богданов («Университет-Нева»);

линейные: Глеб Калараш, Лев Целищев (оба — «Мотор», Украина), Денис Васильев («Динамо-Астрахань»);

левые крайние: Игорь Сорока («Мотор», Украина), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).