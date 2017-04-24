Закарин — 30-й в новом рейтинге Мирового тура по велоспорту на шоссе

Россиянин Ильнур Закарин опустился с 29-го на 30-е место в рейтинге Мирового тура по велоспорту на шоссе Международного союза велосипедистов. Возглавляет рейтинг бельгиец Грег ван Авермет из команды BMC. В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors. В рейтинге наций также лидируют бельгийцы, а Россия располагается на 17-й позиции.
Велоспорт на шоссе. Рейтинг Мирового тура
Индивидуальный зачёт
1. Грег ван Авермет (Бельгия, ВМС) – 2528.
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1995.
3. Михаил Квятковский (Польша, Sky) – 1701...
30. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 440.
Команды
1. Quick-Step Floors (Бельгия) – 7107.
2. ВМС (США) – 5065.
3. Orica-Scott (Австралия) – 4217.
Рейтинг наций
1. Бельгия – 15164.
2. Франция – 12901.
3. Испания – 12785…
17. Россия – 3206.