Закарин — 30-й в новом рейтинге Мирового тура по велоспорту на шоссе

Россиянин Ильнур Закарин опустился с 29-го на 30-е место в рейтинге Мирового тура по велоспорту на шоссе Международного союза велосипедистов. Возглавляет рейтинг бельгиец Грег ван Авермет из команды BMC. В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors. В рейтинге наций также лидируют бельгийцы, а Россия располагается на 17-й позиции.

Велоспорт на шоссе. Рейтинг Мирового тура

Индивидуальный зачёт

1. Грег ван Авермет (Бельгия, ВМС) – 2528.

2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1995.

3. Михаил Квятковский (Польша, Sky) – 1701...

30. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 440.



Команды

1. Quick-Step Floors (Бельгия) – 7107.

2. ВМС (США) – 5065.

3. Orica-Scott (Австралия) – 4217.



Рейтинг наций

1. Бельгия – 15164.

2. Франция – 12901.

3. Испания – 12785…

17. Россия – 3206.