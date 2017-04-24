Нагорный: бронза ЧЕ-2017 на брусьях — одна из самых тяжёлых медалей в карьере

Россиянин Никита Нагорный поделился впечатлениями от выступления на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Клуже, где он завоевал бронзовую медаль в упражнения на брусьях.

«На этом чемпионате Европы получилось набрать много опыта. Финал на брусьях, бронза — это круто. Когда понимаешь, что ты борешься за место на пьедестале с олимпийским чемпионом и призёром Олимпийских игр на этом снаряде, в голове происходит хаос! Это была одна из самых тяжёлых медалей за всю мою карьеру», — написал Нагорный на своей странице в сети «Инстаграм».