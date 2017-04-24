101-летняя индианка пробежала 100 м на Всемирных играх ветеранов спорта

101-летняя жительница Индии Ман Каур в забеге на 100 метров на Всемирных играх ветеранов спорта в Окленде (Новая Зеландия) показала результат 1 минуту 14 секунд и завоевала золотую медаль. Отметим, что индианка была единственной участницей забега в возрастной категории старше 100 лет. Ман Каур начала заниматься бегом в возрасте 93 лет.

«Я не собираюсь останавливаться на достигнутом и буду продолжать бегать» — приводит слова Каур NDTV.

Всемирные игры ветеранов спорта проходят раз в четыре года под эгидой Международной ассоциации ветеранов спорта.