Радионова: для меня даже одна ошибка – это всё равно нехороший прокат

Российская фигуристка Елена Радионова, выступающая в женском одиночном катании, оценила завершившийся сезон, в котором помогла сборной России завоевать серебро командного чемпионата мира.

«На протяжении всего сезона у меня были сложности. Надеюсь учесть ошибки, чтобы в следующем году всё было хорошо.

Тут всё вместе. И травмы, и трудности роста, которые влияли на моё катание. Это даже не ошибки, а обстоятельства. Нужно было привыкать к новому телу, потому что я менялась, плюс лечить травмы. Да и начало сезона получилось скомканным – болела. На прокатах не смогла показать программу. Потом начались соревнования, времени не хватало…

Да, были и приличные выступления. Но я привыкла всё делать по максимуму и для меня даже одна ошибка – это всё равно нехороший прокат. То есть мне надо всегда кататься на 100 процентов. Я так привыкла.

За последнее время я выросла. Правда, немного. Но любое изменение влияет на технику выполнения элемента, и к этому надо привыкнуть. Когда выходишь на лёд, то ощущения разные. Вчера они были одни, сегодня другие. К этому надо приспособиться, чтобы управлять своим телом. Но самое главное — надо верить в себя. Не сдаваться. Это в моём характере. Я считаю, что все проходят через трудности. Это нормально. Тот, у кого сильный характер, сможет всё преодолеть. У кого нет сильного настроя, тот не будет чемпионом. Да, у всех случаются травмы, все растут, меняются, приспосабливаются, тренируются. И кто может всё это преодолевать, тот и остаётся на высоте. Я ни в коем случае не сложила руки, не отчаялась. Надо двигаться только вперёд!» — приводит слова Радионовой официальный сайт ФФККР.