Минспорт РФ потребует от Родченкова компенсации репутационного ущерба

Минспорт РФ, признанный потерпевшей стороной, готовит иск о компенсации репутационного ущерба к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями. СКР расследует уголовное дело в отношении Родченкова и иных лиц, в 2009-2013 годах работавших во всероссийской федерации лёгкой атлетики, в действиях которых усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

«Прошу приобщить постановление от 17 апреля, где говорится, что Минспорт признан потерпевшим. В результате действий Родченкова наступили тяжкие последствия, Минспорту принесён тяжкий репутационный ущерб», — приводит «Интерфакс» слова следователя в Мосгорсуде, где решается вопрос о законности ареста имущества семьи Родченкова.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало дело об употреблении допинга в российском спорте. Результатом этого расследования стало отстранение сборной России по лёгкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, лишение России права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, а также ряд этапов Кубка мира по зимним видам спорта в 2017 году.