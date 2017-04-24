Чернова оспорит в суде лишение бронзовой медали Игр-2008

Российская легкоатлетка Татьяна Чернова заявила, что оспорит в суде лишение её бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

«Буду поступать именно так — подам в суд. Теперь битвы не на спортивных аренах. CAS? Рассмотрю все варианты», — цитирует Чернову ТАСС.

Международный олимпийский комитет ранее объявил о лишении россиянки бронзы Олимпиады в Пекине в семиборье по итогам перепроверки допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол. В ноябре 2016 года CAS дисквалифицировал Чернову на 3 года и 8 месяцев за нарушение атидопинговых правил. Она была лишена золота чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года.