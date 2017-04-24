Авербух: у Медведевой есть харизма и пластика, в рамках которой надо развиваться

Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух, специализирующийся на постановке программ, рассказал, как будут выглядеть новые номера двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. По его словам, экспериментов в олимпийский сезон не будет.

«До июня мы хотим определиться с музыкальной композицией, поставить короткую программу. В первый месяц лета уже будет сделана произвольная. Сезон будет ранний, выходить на пик надо в феврале к Олимпиаде, поэтому всей подготовкой придётся заниматься раньше. У Медведевой есть своя харизма и пластика, в рамках которой надо развиваться. Мы продолжим развивать хореографию, работать над скольжением. Ломать всё, что есть, просто чтобы сломать, нет смысла», — сказал Авербух в интервью RT.