Голландский конькобежец был оправдан после положительной пробы на ЭПО

Голландский конькобежец Том ван Беек оправдан после положительной пробы на ЭПО, которую он сдал 10 февраля 2016 года. Объявлено об антидопинговом нарушении было 30 марта. И вот сегодня, спустя 14 месяцев, стало известно, что дисциплинарная комиссия KNSB «не нашла убедительных доказательств использования ЭПО», сообщает Schaatspeloton.nl.

По мнению российского конькобежца Сергея Лисина, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию из-за генного допинга, история эта фантастическая. После вскрытия пробы В, которая оказалась положительной, 28 апреля и 7 ноября провели слушания, а затем 20 декабря решили назначить независимого эксперта, который должен был дополнительно проверить пробу. Эксперта назначили 16 февраля, но антидопинговые службы отказались предоставить ему пробу на анализ, рассказывает Лисин на своей странице в «Фейсбуке». Дисциплинарный комитет KNSB 21 апреля оправдал спортсмена, а руководство KNSB сегодня выложило пресс-релиз, что не согласно с решением своего собственного дисциплинарного комитета. Теперь слово за ВАДА.