«Кубань» вышла в полуфинал ЧР по гандболу и сыграет с «Ростовом-Дон»

В решающей встрече за выход в полуфинал плей-офф женской гандбольной Суперлиги краснодарская «Кубань» на своей площадке обыграла «Динамо-Синара» из Волгограда со счётом 32:26. Семь мячей у хозяек площадки забила Ярослава Фролова, по 6 на счету Антонины Скоробогатченко и Виктории Жилинскайте. «Кубань» выиграла четвертьфинальную серию со счётом 2:1.

Ранее за два матча в полуфинал вышли «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада». Три встречи потребовалось подмосковной «Звезде». В полуфиналах сыграют «Ростов-Дон» и «Кубань», «Лада» и «Звезда». Первые матчи в сериях до двух побед уже 28 апреля.