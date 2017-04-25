Крамник выиграл у Харикришны на Мемориале Гашимова в Шамкире

В четвертом туре Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами выиграл у Пенталы Харикришны из Индии. Партия завершилась на 42-м ходу. Ещё один российский шахматист Сергей Карякин чёрными разошелся миром с поляком Радославом Войташеком.
Остальные три партии также завершились вничью:
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5
Майкл Адамс (Англия) – Павел Эльянов (Украина) – 0,5:0,5
Веселин Топалов (Болгария) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5
Положение после 4-го тура
1. Шахрияр Мамедьяров – 3.
2-5. Павел Эльянов, Веселин Топалов, Майкл Адамс, Владимир Крамник — по 2,5,
6-9. Сергей Карякин, Радослав Войташек, Уэсли Со, Теймур Раджабов — по 1,5.
10. Пентала Харикришна — 1.