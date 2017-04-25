О’Салливан: не особо беспокоюсь по поводу того, выиграю ли ЧМ в шестой раз

Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан заявил, что не стремится выиграть мировое первенство в шестой раз. В четвертьфинале текущего турнира ему предстоит встретиться с китайцем Джуньху Дином. Игра состоится 25 апреля и начнётся в 12:00 мск.

«Меня это не особо беспокоит. Знаю, что для кого-то мои слова покажутся сумасшедшими. Если выиграю, то скажу, что было здорово и мне очень приятно, но эти чувства я испытывал уже пять раз прежде. Ты ходишь довольным несколько дней, неделю или около того. А потом думаешь: стоит ли 365 дней проливать пот, кровь, слёзы в надежде на завоевание мирового титула, чтобы получить эти чувства? Я никогда не был одержим рекордами, титулами и званием величайшего игрока планеты», — приводит слова О’Салливана Express.