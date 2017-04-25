Пойманный на кокаине Барбер, признавшийся в связи с проституткой, оказался геем

Чемпион мира по прыжкам с шестом канадец Шон Барбер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я гей и горжусь этим! Спасибо большое моим родителям за всестороннюю поддержку. Они помогли мне пройти через многое. Я продолжу развиваться как личность при поддержке родителей и друзей», — написал 22-летний спортсмен на своей странице в сети «Фейсбук».

Напомним, что Барбер перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро сдал положительный допинг-тест на кокаин, но был допущен до участия в Играх, объяснив, что запрещённое вещество попало в его организм после поцелуя с проституткой.