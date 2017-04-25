Марко Фу: не вижу игрока, способного стать новым знаменосцем снукера

Представитель Гонконга Марко Фу заявил, что обеспокоен отсутствием в новом поколении снукеристов звезды уровня Ронни О'Салливана, Джона Хиггинса или Марка Уильямса.

«Снукер в этом отношении похож на теннис. В 1990-х блистал Пит Сампрас, затем настала эра „Большой четвёрки“, но сейчас я не вижу в теннисе новых потенциальных суперзвёзд. В снукере последним британцем с потенциалом суперзвезды является Джадд Трамп. Я считаю это проблемой, потому что нашему виду спорту нужен знаменосец, звезда мирового уровня», — приводит слова Фу Eurosport.