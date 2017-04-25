Объявлен состав сборной России на ЧЕ по вольной и женской борьбе

Тренерский штаб сборной России определил составы команд по вольной и женской борьбе на чемпионат Европы, который пройдёт в Нови-Саде со 2 по 7 мая.



Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия

Вольная борьба. Состав сборной России

Весовая категория до 57 кг: Заур Угуев;

Весовая категория до 61 кг: Ахмед Чакаев;

Весовая категория до 65 кг: Ильяс Бекбулатов;

Весовая категория до 70 кг: Исраил Касумов;

Весовая категория до 74 кг: Ахмед Гаджимагомедов;

Весовая категория до 86 кг. Даурен Куруглиев;

Весовая категория до 97 кг. Анзор Болтукаев.

Весовая категория до 125 кг. Алан Хугаев.

Женская борьба. Состав сборной России

Весовая категория до 48 кг: Милана Дадашева;

Весовая категория до 53 кг: Наталья Малышева;

Весовая категория до 55 кг: Александра Андреева;

Весовая категория до 58 кг: Валерия Коблова;

Весовая категория до 60 кг: Любовь Овчарова;

Весовая категория до 63 кг: Инна Тражукова;

Весовая категория до 69 кг: Анастасия Братчикова;

Весовая категория до 75 кг: Алена Стародубцева.