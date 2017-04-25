Объявлен состав сборной России на ЧЕ по вольной и женской борьбе

Тренерский штаб сборной России определил составы команд по вольной и женской борьбе на чемпионат Европы, который пройдёт в Нови-Саде со 2 по 7 мая.
Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия
Вольная борьба. Состав сборной России
Весовая категория до 57 кг: Заур Угуев;
Весовая категория до 61 кг: Ахмед Чакаев;
Весовая категория до 65 кг: Ильяс Бекбулатов;
Весовая категория до 70 кг: Исраил Касумов;
Весовая категория до 74 кг: Ахмед Гаджимагомедов;
Весовая категория до 86 кг. Даурен Куруглиев;
Весовая категория до 97 кг. Анзор Болтукаев.
Весовая категория до 125 кг. Алан Хугаев.
Женская борьба. Состав сборной России
Весовая категория до 48 кг: Милана Дадашева;
Весовая категория до 53 кг: Наталья Малышева;
Весовая категория до 55 кг: Александра Андреева;
Весовая категория до 58 кг: Валерия Коблова;
Весовая категория до 60 кг: Любовь Овчарова;
Весовая категория до 63 кг: Инна Тражукова;
Весовая категория до 69 кг: Анастасия Братчикова;
Весовая категория до 75 кг: Алена Стародубцева.