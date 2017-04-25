Опубликованы видео, на которых ученицы Тутберидзе исполняют четверные прыжки

Ученицы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе 13-летняя Анна Щербакова и 12-летняя Александра Трусова на тренировках чисто исполняют четверные прыжки. В YouTube появились видеозаписи, на которых видно, как Анна делает каскад из четверного и тройного тулупов, а Александра исполняет связку четверной сальхов — тройной тулуп.

Отметим, что на официальных соревнованиях прыжок в четыре оборота пока исполнила только японка Мики Андо, сделавшая четверной сальхов.

Посмотреть четверные прыжки в исполнении Щербаковой и Трусовой можно в YouTube.