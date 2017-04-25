Около 1,5 тыс. допинг-проб были уничтожены по указанию Родченкова

Проверка Генеральной прокуратуры РФ в сфере антидопингового законодательства выявила, что около 1,5 тысячи допинг-проб было уничтожено по указанию бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, несмотря на требования об обязательном хранении образцов.

«В связи с многочисленными публикациями в СМИ Генеральной прокуратурой Российской Федерации организованы надзорные мероприятия в сфере антидопингового законодательства. Проведённой в Минспорте России проверкой выявлены факты уничтожения по указанию бывшего директора антидопингового центра около 1,5 тысячи допинг-проб спортсменов, подлежащих обязательному хранению.

Президенту РФ направлены предложения по совершенствованию антидопингового законодательства, а в Генеральной прокуратуре РФ создана межведомственная рабочая группа по противодействию применению допинга в спорте, также для оказания помощи в работе Независимой общественной антидопинговой комиссии", — приводит текст доклада генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году «РИА Новости».