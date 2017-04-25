Определён состав сборной России по художественной гимнастике на этап КМ в Баку

Тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике определился с составом команды на третий этап Кубка мира, который пройдёт с 28 по 30 апреля в Баку (Азербайджан). В личном многоборье выступят Александра Солдатова и Дина Аверина.

Напомним, что Аверина первенствовала в многоборье на этапе в Ташкенте.

Художественная гимнастика. Кубок мира. Третий этап. Баку, Азербайджан

Состав сборной России

Личное многоборье: Александра Солдатова, Дина Аверина;

Группа: Анастасия Близнюк, Вера Бирюкова, Евгения Гренц, Софья Скоморох, Ксения Полякова, Мария Толкачёва.