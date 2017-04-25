Гамба: у сборной России по дзюдо в каждом весе по 3-4 потенциальных чемпиона

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы, на котором его подопечные завоевали две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды.

«Чемпионат Европы убедил в том, что почти все наши мужчины и кое-кто из женщин готовы к завоеванию призовых мест на самых престижных соревнованиях. Я на 100% был уверен, что медали здесь у россиян, в том числе у дебютантов, будут – и то, что они случились, не стало открытием. А готовы к ним ребята и девушки оказались потому, что борются с сильными соперниками в своей же команде: в каждой весовой категории потенциальных чемпионов у нас по три-четыре человека. Это говорит о высоком общем уровне.

На все турниры мы ездим исключительно за тем, чтобы убедиться, что наши спортсмены прогрессируют. И сюда приехали с этой же целью. А медальный результат нас интересует только на Олимпийских играх. На всех других соревнованиях идёт подготовительная к ним тренировочная работа, и только. Вот в Токио и посмотрим, хорошую мы работу проделали или не очень", — приводит слова Гамбы «Коммерсантъ».