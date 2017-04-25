Количество женщин в комиссиях МОК возросло на 70 % по сравнению с 2013 годом

Международный олимпийский комитет (МОК) огласил составы своих комиссий на 2017 год. По сравнению с сентябрём 2013 года количество женщин в них возросло на 70 % и составляет 39 % от общего количества участников, что является рекордным показателем, сообщает пресс-служба организации.

Рост количества женщин в комиссиях МОК начался с приходом на пост президента в декабре 2013 года Томаса Баха. В 2017 году в 26 комиссиях организации будет заседать как минимум одна женщина, а по сравнению с 2016 годом их количество возросло на 26.

Помимо этого, в комиссиях МОК возросло количество членов из Америки, Африки и Азии, что гарантирует их более эффективную деятельность.