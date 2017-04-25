Феллине выиграл «разделку» в прологе «Тура Романдии»

Итальянец Фабио Феллине, представляющий Trek-Segafredo, одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом в прологе гонки Мирового тура «Тур Романдии». Вторым финишировал британец Аксель Доусетт из Movistar, а замкнул тройку лидеров австралиец Александр Эдмондсон, который выступает в составе Orica-Scott. Лучший результат среди российских гонщиков показал Павел Кочетков из Katusha-Alpecin, ставший 100-м.
Велошоссе. Мирового тура «Тур Романдии». Швейцария
Пролог. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 4,8 км
1. Фабио Феллине (Италия, Trek-Segafredo) — 5.57.
2. Аксель Доусетт (Великобритания, Movistar) +0.02.
3. Александр Эдмондсон (Австралия, Orica-Scott) +0.07…
100. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) +0.32…
110. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +0.34…
118. Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) +0.35…
133. Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) +0.42…
151. Матвей Мамыкин (Katusha-Alpecin) +1.07.