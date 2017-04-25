О´Салливан: я был удивлён, когда узнал, что бег может заменить антидепрессанты

Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О´Салливан рассказал, что бег заменил ему медицинские препараты, которые он принимал, чтобы избавиться от давления и тревог.

«Когда я начал бегать, это избавило меня от давления и всех тревог. Чтобы избавиться от всех этих тревог, я принимал медикаменты и всякую всячину. Но затем открыл для себя бег, тем более что никогда не был поклонником антидепрессантов. Так что я был удивлён, когда узнал, что бег может заменить таблетки. Я подумал: «Чего я хочу, лёгкий путь или тот, который немного сложнее, но при этом мне не нужно глотать пилюли и таблетки?»

Это просто, ты можешь выйти на прогулку и побегать. Можно найти себе партнёра для бега, и жизнь станет лучше. Вот что дали мне пробежки. Они позволили избавиться от негативных мыслей, которые меня одолевали. Это очень важно для меня. Здоровое тело и здоровая голова делают меня чемпионом», — приводит слова О´Салливана ITV.