В мужском чемпионате России по гандболу определилась первая пара полуфиналистов

В мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу определилась первая пара полуфиналистов. Во вторых четвертьфинальных матчах «Чеховские медведи» обыграли «Пермских медведей» со счётом 32:24, а «Динамо-Виктор» нанесло поражение «СГАУ-Саратов» со счётом 30:25. Обе команды пробились в полуфинал, где сыграют друг с другом.

Также определился один из полуфиналистов во второй паре. «СКИФ» обыграл астраханское «Динамо» со счётом 32:24 и теперь будет ждать своего соперника, который определится в третьей встрече между «Университетом-Нева» и «Каустиком». Во втором матче петербуржцы обыграли волгоградцев, и счёт в серии стал 1-1.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

Четвертьфинал. Вторые матчи

«Чеховские медведи» (Чехов) — «Пермские медведи» (Пермь) — 32:24.

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 30:25.

«СКИФ» (Краснодар) — «Динамо» (Астрахань) — 32:24.

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград) — 25:22.