Карякин обыграл Топалова в пятом туре шахматного мемориала Гашимова

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл болгарина Веселина Топалова в пятом туре международного турнира памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.

В других партиях ещё один россиянин Владимир Крамник проиграл американцу Уэсли Со, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров разошёлся миром с Пенталой Харикришной из Индии, украинец Павел Эльянов сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком, а Теймураз Раджабов из Азербайджана и британец Майкл Адамс также не выявили победителя.

Шахматы. Мемориал Вугара Гашимова. Шамкир, Азербайджан

После пятого тура

1. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 3,5.

2-3. Павел Эльянов (Украина), Майкл Адамс (Великобритания) — по 3.

4-7. Владимир Крамник (Россия), Веселин Топалов (Болгарин), Сергей Карякин (Россия), Уэсли Со (США) — по 2,5.

8-9. Радослав Войташек (Польша), Теймураз Раджабов (Азербайджан) — по 2.

10. Пентала Харикришна — 1,5.