Экс-глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман стал членом комиссии МОК по ОИ-2020

Бывший глава оргкомитета Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 75-летний Карлос Артур Нузман назначен членом координационной комиссии Международного олимпийского комитета по Играм 2020 года в Токио (Япония), сообщает Inside the Games. Всего в координационную комиссию МОК по Олимпиаде-2020 входят 17 членов.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Почётный член Международного олимпийского комитета Нузман также баллотируется на пост президента Панамериканской спортивной организации.