Таов: победа на ЧЕ по дзюдо никому из сборной не гарантирует участие в ЧМ

Главный тренер мужской сборной России по дзюдо Хасанби Таов оценил выступление подопечных на прошедшем в Польше чемпионате Европы. Россияне завоевали две золотые медали, одну серебряную и четыре бронзовые.

«Наши ребята на чемпионате Европы выступили хорошо — вы же сами видели, что все спортсмены отборолись на достойном уровне. И из девяти выступавших в личных соревнованиях дзюдоистов семеро завоевали медали различного достоинства. Это очень хороший результат. А два наших спортсмена, которые проиграли и не сумели пробиться на пьедестал, реально могли выиграть медали.

Но это же спорт. Думаю, что наши спортсмены всё внимательно проанализируют и будут на тренировках делать всё возможное, чтобы в будущем добиваться хороших результатов.

Конечно же, все мы хотели выиграть командный турнир. Но так получилось, что в финале проиграли сильным соперникам с минимальным преимуществом. Надо сказать, что после личных соревнований у некоторых ребят были микротравмы. И я не стал рисковать здоровьем ребят и в финале не поставил на схватку, в частности, того же Хусейна Халмурзаева.

На чемпионат мира будут отбираться все наши сильнейшие спортсмены, но в команду войдут именно те дзюдоисты, которые будут готовы в лучшей форме непосредственно перед турниром. У нас в сборной России нет такого, что обязательно поедут те, кто выиграл чемпионат Европы или какие-то другие крупные соревнования — Большой шлем или Гран-при. Кто лучше готов и кто себя лучше чувствует, тот и выступит на чемпионате мира", — цитирует Таова «Р-Спорт».