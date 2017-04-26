Мяус: не знаю, кого хотел подставить «Енисей», но подставил прежде всего ребят

Сборная России по хоккею с мячом с 24 апреля по 3 мая проводит учебно-тренировочный сбор в Сочи. В списке заявленных игроков – пятеро хоккеистов красноярского «Енисея», но ни один из них на сбор не приехал. Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус прокомментировал эту ситуацию.

«Те, кто не поехал, пусть это будет на их совести. А я тоже читаю Интернет и видел и такие мнения: с их зарплатами хоккеисты и сами могли бы билет купить. Я делаю дело – как могу, как вижу на сегодняшний день. Ну, а те, кто отказался приезжать, – они же не мне хуже сделали – а всему нашему хоккею! Это министерский сбор, и, откровенно говоря, эта история какой-то отголосок ещё получит.

Все региональные министерства спорта краев и областей – все приобрели билеты! Никаких вопросов нет. На сайте минспорта есть номер этого сбора, и они обязаны были оплачивать. Это же не я придумал! А Красноярск… я не знаю, кто кого подставить хотел, но подставили прежде всего ребят. Я хотел вызвать Андрея Прокопьева, Алана Джусоева, Алмаза Миргазова, Ромку Черных – а их нет!» — передаёт слова Мяуса корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская.